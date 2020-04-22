Має ідеї реформ: в ОП пояснили, що Зеленський запропонував Саакашвілі

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, під час якої запропонував йому поділитися своїми ідеями щодо реформ в Україні з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою.

Саакашвілі має потенціал для підтримки уряду України, підкреслили у прес-службі Офісу президента.

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– Міхеіл Саакашвілі відомий на міжнародній арені та вже показав досвід успішного впровадження реформ, – вважає Зеленський.

До слова, раніше Саакашвілі заявив, що отримав від Зеленського пропозицію стати віце-прем’єр-міністром з реформ у Кабміні.