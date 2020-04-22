Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции.

— Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично, — сказал Зеленский.

Также он добавил, что будет меняться тактика, если Минский процесс не будет работать.

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По словам Зеленского, сейчас еженедельно будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.

— После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали, – сказал Зеленский.

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Фильм Год президентства Зеленского можно увидеть в эфире в 20.20, а также на YouTube канале ICTV.

Ранее Владимир Зеленский заявил о кадровых перестановках в Кабмине до тех пор, пока не будет идеального правительства.