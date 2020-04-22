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Факты / Украина / Политика

Министров будут менять, пока не будет идеального правительства – Зеленский

Владимир Зеленский заявил о кадровых перестановках в Кабмине до тех пор, пока не будет идеального правительства.

— У нас нет неприкосновенных. И это касается и правительства. После этих слов снова кто-то из украинцев скажет, что правительство – это правительство, у нас правительством командует премьер-министр, — сказал Зеленский.

Также он добавил, что будет за этим следить. Зеленский подчеркнул, что будет влиять и делать все, чтобы министра, который не справляется со своими обязанностями, заменили.

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Фильм Год президентства Зеленского можно увидеть в эфире в 20.20, а также на YouTube канале ICTV.

К слову, президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районными государственными администрациями: уволил 10 глав администраций и назначил 6 новых.

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