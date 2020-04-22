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Факти / Україна / Політика

Зеленський звільнив 10 та призначив 6 голів РДА

Президент Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у керівництві районними державними адміністраціями: звільнив 10 голів адміністрацій та призначив 6 нових.

Зокрема найбільше змін зазнала Сумська область – там Зеленський звільнив 7 голів РДА.

У Вінницькій, Харківській та Чернігівській областях також звільнили по одному голові.

Натомість по два нових призначення президент зробив у Харківській та Запорізькій областях. Окрім того, нові голови РДА дістались Вінницькій та Миколаївській областям.

Раніше Володимир Зеленський звільнив Гео Лероса від виконання обов’язків радника президента України поза штатом.

Джерело: Офіс президента

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