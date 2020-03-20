Зеленский уволил советника Гео Лероса

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №100 от 20 марта 2020 освободил Гео Лероса от исполнения обязанностей советника президента Украины вне штата.

Информацию опубликовали на официальном сайте президента.

Зеленский назначил Гео Лероса внештатным советником 24 июня 2019.

Читайте: Волонтер и арт-куратор: что известно о Гео Леросе

Гео Лерос — украинский режиссер, волонтер и арт-куратор. Он был советником министра информационной политики Украины и советником мэра Киева по вопросам культуры.

На выборах в Верховную Раду в 2019 году прошел в парламент с партией Слуга народа. В политсиле он записан 23 номером.

Напомним, за свою недолгую политическую карьеру Гео Лерос засветился в конфликтной ситуации. Во время одного из заседаний Верховной Рады он подрался с другим нардепом из фракции Слуга народа Максимом Бужанским.