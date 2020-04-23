СБУ предлагает продлить запрет на сайты и программы РФ

В Украине хотят продлить санкции против российских сайтов и программных продуктов. В частности, Вконтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru, Доктор Веб, Касперский, 1С и Парус.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

— Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом, — сказал он.

Также он предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

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По мнению киберспециалистов СБУ, это ограничит закупку и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной ІТ-сферы.

Ранее юрист Иван Либерман рассказал, что Вконтакте и Одноклассники станут снова доступны в Украине, если их работу разрешит Конституционный суд, или же Верховная Рада Украины примет новый документ.