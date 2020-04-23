PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

СБУ предлагает продлить запрет на сайты и программы РФ

В Украине хотят продлить санкции против российских сайтов и программных продуктов. В частности, Вконтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru, Доктор Веб, Касперский, 1С и Парус.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

— Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом, — сказал он.

Также он предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

Читайте: Донбасс, язык, ВКонтакте и проституция: главное из интервью Зеленского

По мнению киберспециалистов СБУ, это ограничит закупку и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной ІТ-сферы.

Ранее юрист Иван Либерман рассказал, что Вконтакте и Одноклассники станут снова доступны в Украине, если их работу разрешит Конституционный суд, или же Верховная Рада Украины примет новый документ.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка