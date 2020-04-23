СБУ пропонує продовжити заборону на сайти і програми РФ

В Україні хочуть продовжити санкції проти російських сайтів і програмних продуктів. Зокрема, Вконтакте, Однокласники, Яндекс, Mail.ru, Доктор Веб, Касперський, 1С і Парус.

Про це заявив глава СБУ Іван Баканов.

– Сьогодні ми не просто захищаємо українських громадян від фейків та інформаційних вкидань з російських соцмереж, а й дбаємо про кібербезпеку для представників бізнесу, державних та освітніх установ. Адже будь-який російський поштовий сервіс або антивірус можуть використовувати на шкоду Україні. Тому треба мінімізувати ризики. Блокуючи такі ресурси і програми, ми дбаємо про безпеку країни в цілому, – сказав він.

Також він запропонував створити і забезпечити функціонування в Україні Єдиного реєстру програмного забезпечення, дозволеного для використання в державних інформаційно-телекомунікаційних системах.

На думку кіберспеціалістів СБУ, це обмежить закупівлю і використання забороненого програмного забезпечення і створить сприятливі умови для розвитку вітчизняної ІТ-сфери.

Раніше юрист Іван Ліберман розповів, що Вконтакте і Однокласники стануть знову доступні в Україні, якщо їх роботу дозволить Конституційний суд, або ж Верховна Рада України прийме новий документ.