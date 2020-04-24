22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая и изменил некоторые ограничения.

Все ранее введенные карантинные меры остаются в силе. Действующие нормы будут действовать как минимум в течение следующих двух недель.

Кабмин принял решение продлить карантин в связи с высоким ростом числа инфицированных.

Читайте: Правила карантина в Украине — все, что нужно знать

В то же время теперь разрешены перевозки в общественном транспорте людей, которые выразили желание быть донорами крови.

Полный текст постановления Кабмина смотрите в материале Фактов ICTV.

Зміни до постанови про карантин

Также изменения затронули вопрос обсервации. Людям, которые вернулись из-за границы разрешили заменить обязательную обсервацию возможной самоизоляцией, но при условии установки на телефон мобильного приложения Дія.