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Факты / Украина / Общество

Карантин в Украине продлили до 11 мая: полный текст постановления Кабмина

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая и изменил некоторые ограничения.

Все ранее введенные карантинные меры остаются в силе. Действующие нормы будут действовать как минимум в течение следующих двух недель.

Кабмин принял решение продлить карантин в связи с высоким ростом числа инфицированных.

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В то же время теперь разрешены перевозки в общественном транспорте людей, которые выразили желание быть донорами крови.

Полный текст постановления Кабмина смотрите в материале Фактов ICTV.

Зміни до постанови про карантин

Также изменения затронули вопрос обсервации. Людям, которые вернулись из-за границы разрешили заменить обязательную обсервацию возможной самоизоляцией, но при условии установки на телефон мобильного приложения Дія.

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