22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня і змінив деякі обмеження.

Всі раніше запроваджені карантинні заходи залишаються діючими. Норми діятимуть як мінімум протягом наступних двох тижнів.

Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин у зв’язку з високим зростанням кількості інфікованих.

Читайте: Правила карантину в Україні – все, що потрібно знати

Водночас тепер дозволені перевезення в громадському транспорті людей, які висловили бажання бути донорами крові.

Повний текст постанови Кабміну дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Зміни до постанови про карантин

Також зміни торкнулися питання обсервації. Людям, які повернулися з-за кордону дозволили замінити обов’язкову обсервацію можливою ​​самоізоляцією, але за умови встановлення на телефон мобільного додатка Дія.