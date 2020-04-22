PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Обсервацию можно заменить на самоизоляцию — Кабмин утвердил условия

Кабмин на заседании 22 апреля ослабил условия обсервации, в частности в отношении людей, которые приезжают из-за рубежа, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, речь идет о возможной замене обсервации на самоизолюцию, но при условии установки на телефон мобильного приложения Дія, разработанного Минцифрой.

— В таком случае мы будем уверены, что человек, который имеет подозрения относительно заражения коронавирусом, будет самоизолирован, и он не будет представлять угрозы для окружающих, — подчеркнул министр.

ЧитайтеВ Украине еще 467 человек заразились коронавирусом, всего — 6 592

Степанов также сообщил, что ближе к концу месяца правительство будет рассматривать варианты дальнейшего смягчения карантинных мероприятий.

На заседании 22 апреля Кабмин решил продлить карантин в Украине до 11 мая 2020 года.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка