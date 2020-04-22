Обсервацию можно заменить на самоизоляцию — Кабмин утвердил условия

Кабмин на заседании 22 апреля ослабил условия обсервации, в частности в отношении людей, которые приезжают из-за рубежа, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, речь идет о возможной замене обсервации на самоизолюцию, но при условии установки на телефон мобильного приложения Дія, разработанного Минцифрой.

— В таком случае мы будем уверены, что человек, который имеет подозрения относительно заражения коронавирусом, будет самоизолирован, и он не будет представлять угрозы для окружающих, — подчеркнул министр.

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Степанов также сообщил, что ближе к концу месяца правительство будет рассматривать варианты дальнейшего смягчения карантинных мероприятий.

На заседании 22 апреля Кабмин решил продлить карантин в Украине до 11 мая 2020 года.