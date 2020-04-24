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Факты / Украина

Возможный старт — 11 мая: Кабмин представил план выхода из карантина

Кабинет министров разработал план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.

— Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.

  • Первый этап. Открытие парков и зон отдыха, разрешение непродовольственной торговли, работы нотариусов, когда в течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не будет меняться или ежедневное отклонение будет удерживаться в пределах 5%.
  • Второй этап. Открытие спортзалов, гостиниц и возобновление учебы в старших классах, когда процент выявленных случаев Covid-19 в Украине начнет уменьшаться.
  • Третий этап. Открытие детских и спортплощадок, частично метро, местных перевозок, ТРЦ и баз отдыха, когда на протяжении 10 дней подряд количество выздоровевших лиц в два или более раз будет превышать количество новых случаев заболевания.
  • Четвертый этап. Открытие общественного транспорта, учреждений образования и культуры, когда случаев инфицирования Covid-19 будет менее 5 на область за день.
  • Пятый этап. Отмена всех ограничений, когда в Украине будут наблюдаться только единичные привозные случаи инфицирования коронавирусом.

Читайте: Сколько украинцев во время карантина продолжают ходить на работу

Возможный старт - 11 мая: Кабмин представил план выхода из карантина

Напомним, во время карантина 70% работающих людей продолжают ходить на работу.

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