Можливий старт – 11 травня: Кабмін представив план виходу з карантину

Кабінет міністрів розробив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.

– Стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання.

Перший етап. Відкриття парків і зон відпочинку, дозвіл на непродовольчу торгівлю, роботу нотаріусів, коли протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед усіх протестованих не змінюватиметься або щоденне відхилення утримуватиметься в межах 5%.

Відкриття парків і зон відпочинку, дозвіл на непродовольчу торгівлю, роботу нотаріусів, коли протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед усіх протестованих не змінюватиметься або щоденне відхилення утримуватиметься в межах 5%. Другий етап. Відкриття спортзалів, готелів і відновлення навчання в старших класах, коли відсоток виявлених випадків Covid-19 в Україні почне зменшуватися.

Відкриття спортзалів, готелів і відновлення навчання в старших класах, коли відсоток виявлених випадків Covid-19 в Україні почне зменшуватися. Третій етап. Відкриття дитячих і спортмайданчиків, частково метро, ​​місцевих перевезень, ТРЦ і баз відпочинку, коли протягом 10 днів поспіль кількість осіб, що видужали, в два і більше разів перевищуватиме кількість нових випадків захворювання.

Відкриття дитячих і спортмайданчиків, частково метро, ​​місцевих перевезень, ТРЦ і баз відпочинку, коли протягом 10 днів поспіль кількість осіб, що видужали, в два і більше разів перевищуватиме кількість нових випадків захворювання. Четвертий етап. Відкриття громадського транспорту, закладів освіти і культури, коли випадків інфікування Covid-19 буде менше 5 на область за день.

Відкриття громадського транспорту, закладів освіти і культури, коли випадків інфікування Covid-19 буде менше 5 на область за день. П’ятий етап. Скасування усіх обмежень, коли в Україні спостерігатиметься тільки поодинокі привізні випадки інфікування коронавірусом.

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Нагадаємо, під час карантину 70% людей, які працюють, продовжують ходити на роботу.