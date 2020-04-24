Рада разблокировала подписание изменений в регламент по лимиту поправок

Верховная Рада не поддержала четыре проекта постановления об отмене своего решения о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3).

Этот закон необходим для принятия закона о банках во втором чтении.

Ранее, в соответствии с процедурой, председатель Верховной Рады не мог подписать законопроект, если в парламенте есть зарегистрированный хоть один проект постановления о его отмене.

Теперь подписания документа разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Читайте: Законодательный спам и Саакашвили: что рассмотрят на внеочередном заседании Рады

Напомним, 16 марта Верховная Рада Украины изменила регламент для рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок.

За это решение с проголосовали 242 народных депутата из 356 зарегистрированных.

Закон призван предупредить злоупотребления парламентариев на внесение множества поправок.