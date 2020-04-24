Рада розблокувала підписання змін до регламенту щодо ліміту правок

Верховна Рада не підтримала чотири проекти постанови про скасування свого рішення про ухвалення в цілому законопроекту про внесення змін до регламенту щодо протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3) .

Цей закон необхідний для ухвалення закону про банки у другому читанні.

Раніше, відповідно до процедури, голова Верховної Ради не міг підписати законопроект, якщо в парламенті є зареєстрований хоч один проект постанови про його скасування.

Тепер підписання документу розблоковане для глави парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для президента Володимира Зеленського.

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Нагадаємо, 16 квітня Верховна Рада України змінила регламент для розгляду законопроектів з великою кількістю поправок.

За це рішення з проголосували 242 народні депутати із 356 зареєстрованих.

Закон покликаний попередити зловживання парламентарів щодо внесення безлічі поправок.