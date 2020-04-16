Без спама: Рада изменила регламент рассмотрения законов со множеством поправок

Верховная Рада Украины изменила регламент для рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок.

За это решение с проголосовали 242 народных депутата из 356 зарегистрированных.

Закон призван предупредить злоупотребления парламентариев на внесение множества поправок.

Принятый закон должен дополнить Регламент Верховной Рады статьей 119-1 об особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении.

В случае представления к законопроекту поправок в количестве, что в 5 раз превышает количество статей проекта первичного законодательного акта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичных законодательных актов, но не менее 500, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре, которая отличается от установленной статьями 119, 120, 121 Регламента.

Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее одной третью депутатов от конституционного состава парламента, поддержанной решением Верховной Рады, принятым на пленарном заседании большинством голосов депутатов от конституционного состава парламента, при условии предоставления депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

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В случае, когда Рада принимает такое решение, то в двухдневный срок каждая фракция (группа) имеет право определить не более пяти поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и направить на адрес главного комитета письмо с указанием номеров и инициаторов таких поправок.

Внефракционные депутаты по такой же процедуре должны подготовить не более одной своей неучтенной поправки.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, к которой включает также все учтенные главным комитетом поправки.

На пленарном заседании рассмотрение законопроекта во втором чтении по особой процедуре осуществляется в следующем порядке: сначала происходит выступление главы комитета или его представителя — до 2 минут.

Далее идет обсуждение поправок с возможным последующим голосованием по учету отклоненных или подтвержденных комитетом поправок.

После этого предстоит принятие решения по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Ранее Факты ICTV писали, что это позволит внести изменения в так называемый банковский закон, который состоит из 16 тыс. слов, а поправок внесено более 16 300 поправок.