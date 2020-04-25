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Факты / Украина / Общество

На Херсонщине три населенных пункта закрывают на карантин

На Херсонщине из-за увеличения количества больных коронавирусом на карантин закрывают три населенных пункта.

Это город Алешки, а также села Левые Солонцы Алешковского района и Малые Копани Голопристанского района.

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Населенные пункты будут закрыты на въезд-выезд с 13.00 25 апреля и до 06.00 27 апреля.

Напомним, по состоянию на 09.15 25 апреля в Украине зафиксировали 8 125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 478 людей.

Источник: Нацполиция

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