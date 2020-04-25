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Факты / Украина

Все окончательные документы по повышению зарплат врачам приняты — Степанов

24 апреля Кабинет министров принял все документы по повышению заработной платы медикам до 300% и в ближайшие дни этот механизм заработает в полном объеме.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— По повышению заработной платы. Мы сделали эти первые шаги. Это было предложение президента Украины относительно повышения заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно занимаются борьбой с коронавирусною болезнью, — сказал он.

По его словам, сейчас происходит анализ и аудит второго этапа медицинской реформы, который показывает тревожные сигналы.

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— Действительно, после 1 апреля, после старта второго этапа реформы, мы получаем очень тревожные сигналы относительно того, каким образом повлияет эта реформа именно на этих людей, которых сотни тысяч в нашей стране. У нас это очень сильно вызывает беспокойство и мы уверены, что в ближайшее время найдем подходящее решение как этого не допустить, — сказал он.

Напомним, 24 апреля Степанов заявил, что после аудита второго этапа медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, Минздрав сделает все возможное, чтобы врачи получали достойные зарплаты, а больницы не закрывались.

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