В Украине из-за коронавируса студенты высших учебных заведений дистанционно закончат учебный год.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

— Мы дали рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года, — сказала Мандзий.

Она также добавила, что учебные заведения должны быть готовы завершить учебный процесс дистанционно.

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Период проведения сессий не будет смещен, но ее могут сдавать в аудиториях, если будет смягчение карантина.

К слову, Министерство цифровой трансформации запустило в приложении Дія электронные студенческие. Они имеют такую ​​же юридическую силу, как пластиковые.