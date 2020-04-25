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Факти / Україна / Суспільство

Студенти вищих навчальних закладів дистанційно закінчать навчальний рік

В Україні через коронавірус студенти вищих навчальних закладів дистанційно закінчать навчальний рік.

Про це заявила виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

– Ми дали рекомендаційний лист закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року, – сказала Мандзій.

Вона також додала, що навчальні заклади повинні бути готові завершити навчальний процес дистанційно.

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Період проведення сесії не буде зміщений, але її можуть здавати в аудиторіях, якщо буде пом’якшення карантину.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року уряд ухвалив рішення, відповідно до якого електронні учнівські та студентські квитки повинні були запровадити у 2020-2021 роках.

Джерело: Радіо Свобода

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