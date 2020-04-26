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Факты / Украина

Украина может стремительно ослабить карантин: Ляшко назвал условие

Если в Украине будет стремительное снижение заболевших коронавирусом, то страна сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый.

— Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап, — заявил главный санитарный врач Украины  Виктор Ляшко.

Напомним, карантин в Украине решили продлить до 11 мая 2020 года. Соответствующее решение приняло украинское правительство на заседании 22 апреля.

Это обусловлено тем, что Украина пока не прошла своего пика заболеваемости коронавирусом. Ученые прогнозируют, что пик новых случаев Covid-19 в день будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев — на 3-8 мая.

В правительстве не отрицают, что после 12 мая украинцев ожидает ослабление карантина, которое будет проходить в пять этапов.

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