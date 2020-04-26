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Факти / Україна

Україна може стрімко ослабити карантин: Ляшко назвав умову

Якщо в Україні буде стрімке зниження хворих на коронавірус, то країна зможе з першого етапу виходу з карантину перейти одразу на третій або четвертий.

– Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап, – заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, карантин в Україні вирішили продовжити до 11 травня 2020 року. Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.

Це обумовлено тим, що Україна поки не пройшла свого піку захворюваності на коронавірус. Науковці прогнозують, що пік нових випадків Covid-19 в день припадатиме на 2-5 травня 2020 року, пік летальних випадків – на 3-8 травня.

В уряді не заперечують, що після 12 травня на українців чекає послаблення карантину, яке проходитиме у п’ять етапів.

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