Ракеты Нептун проходят испытания в Одесской области — впечатляющие фото

В Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 Нептун.
Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракет.
— Испытания проходят также с привлечением авиации — самолетов СУ-27, — говорится в сообщении Генштаба.
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Пуски осуществляются из Государственного испытательного полигона Вооруженных Сил Украины Алибей.
Ракетный комплекс Нептун предназначен для поражения боевых кораблей противника, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп.
Ранее Факты ICTV публиковали характеристики ракетного комплекса Нептун. На вооружении установки есть 24 ракеты, которые могут запускаться с одного залпа.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ