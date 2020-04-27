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Факты / Украина / Общество

Ракеты Нептун проходят испытания в Одесской области — впечатляющие фото

В Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 Нептун.

Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракет.

— Испытания проходят также с привлечением авиации — самолетов СУ-27, — говорится в сообщении Генштаба.

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Пуски осуществляются из Государственного испытательного полигона Вооруженных Сил Украины Алибей.

  • Ракеты Нептун проходят испытания в Одесской области - впечатляющие фото
  • Ракеты Нептун проходят испытания в Одесской области - впечатляющие фото
  • Ракеты Нептун проходят испытания в Одесской области - впечатляющие фото
  • Ракеты Нептун проходят испытания в Одесской области - впечатляющие фото
  • Ракеты Нептун проходят испытания в Одесской области - впечатляющие фото
  • Ракеты Нептун проходят испытания в Одесской области - впечатляющие фото
  • Ракеты Нептун проходят испытания в Одесской области - впечатляющие фото
  • Ракеты Нептун проходят испытания в Одесской области - впечатляющие фото
  • Ракеты Нептун проходят испытания в Одесской области - впечатляющие фото
  • Ракеты Нептун проходят испытания в Одесской области - впечатляющие фото
Ракеты Нептун проходят испытания в Одесской области — впечатляющие фото / 5 фотографий

Ракетный комплекс Нептун предназначен для поражения боевых кораблей противника, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп.

Ранее Факты ICTV публиковали характеристики ракетного комплекса Нептун. На вооружении установки есть 24 ракеты, которые могут запускаться с одного залпа.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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