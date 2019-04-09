Появилась информация о характеристиках ракетного комплекса Нептун.
Главный редактор издания Defense Express Сергей Згурец опубликовал в Facebook характеристики комплекса крылатых ракет Нептун, а также фотографии с испытаний.
Украинский ракетный комплекс имеет следующие характеристики:
- возможность поражать цели на расстоянии от 7 до 280 км;
- с одного залпа может запустить максимум 24 ракеты;
- удаленность стартовой позиции от береговой полосы – не более 25 км;
- интервал пуска в залпе составляет от 3 до 5 секунд;
- развертывание на новой позиции занимает до 15 минут;
- может передвигаться по суше на расстояние до 1 тыс. км.
Ракетный комплекс Нептун предназначен для поражения боевых кораблей противника, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп.
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Вооружение может эффективно применяться при любых погодных условиях, в любое время года и пору суток.
К слову, в Одесской области провели контрольные испытания ракетных комплексов Ольха М.
Фото: Zgurets.com