Появилась информация о характеристиках ракетного комплекса Нептун.

Главный редактор издания Defense Express Сергей Згурец опубликовал в Facebook характеристики комплекса крылатых ракет Нептун, а также фотографии с испытаний.

Украинский ракетный комплекс имеет следующие характеристики:

возможность поражать цели на расстоянии от 7 до 280 км;

с одного залпа может запустить максимум 24 ракеты;

удаленность стартовой позиции от береговой полосы – не более 25 км;

интервал пуска в залпе составляет от 3 до 5 секунд;

развертывание на новой позиции занимает до 15 минут;

может передвигаться по суше на расстояние до 1 тыс. км.

Ракетный комплекс Нептун предназначен для поражения боевых кораблей противника, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп.

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Вооружение может эффективно применяться при любых погодных условиях, в любое время года и пору суток.













24 ракеты с одного залпа: характеристики ракетного комплекса Нептун / 3 фотографии

К слову, в Одесской области провели контрольные испытания ракетных комплексов Ольха М.

Фото: Zgurets.com