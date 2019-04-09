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Факты / Украина

24 ракеты с одного залпа: характеристики ракетного комплекса Нептун

Появилась информация о характеристиках ракетного комплекса Нептун.

Ракетний комплекс Нептун

Главный редактор издания Defense Express Сергей Згурец опубликовал в Facebook характеристики комплекса крылатых ракет Нептун, а также фотографии с испытаний.

Украинский ракетный комплекс имеет следующие характеристики:

  • возможность поражать цели на расстоянии от 7 до 280 км;
  • с одного залпа может запустить максимум 24 ракеты;
  • удаленность стартовой позиции от береговой полосы – не более 25 км;
  • интервал пуска в залпе составляет от 3 до 5 секунд;
  • развертывание на новой позиции занимает до 15 минут;
  • может передвигаться по суше на расстояние до 1 тыс. км.

Ракетный комплекс Нептун предназначен для поражения боевых кораблей противника, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп.

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Вооружение может эффективно применяться при любых погодных условиях, в любое время года и пору суток.

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24 ракеты с одного залпа: характеристики ракетного комплекса Нептун / 3 фотографии

К слову, в Одесской области провели контрольные испытания ракетных комплексов Ольха М.

Фото: Zgurets.com

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