Ракети Нептун проходять випробування на Одещині – вражаючі фото

В Одеській області тривають державні випробування ракетного комплексу Р-360 Нептун.
Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракет.
– Випробування відбуваються також із залученням авіації – літаків СУ-27, – йдеться у повідомленні Генштабу.
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Пуски здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України Алібей.
Ракетний комплекс Нептун призначений для ураження бойових кораблів противника, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп.
Раніше Факти ICTV публікували характеристики ракетного комплексу Нептун. На озброєнні установки є 24 ракети, які можуть запускатись з одного залпу.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ