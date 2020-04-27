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Факти / Україна / Суспільство

Ракети Нептун проходять випробування на Одещині – вражаючі фото

В Одеській області тривають державні випробування ракетного комплексу Р-360 Нептун.

Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракет.

– Випробування відбуваються також із залученням авіації – літаків СУ-27, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Читайте: Для ракет Нептун збудують катер

  • Ракети Нептун проходять випробування на Одещині - вражаючі фото
  • Ракети Нептун проходять випробування на Одещині - вражаючі фото
  • Ракети Нептун проходять випробування на Одещині - вражаючі фото
  • Ракети Нептун проходять випробування на Одещині - вражаючі фото
  • Ракети Нептун проходять випробування на Одещині - вражаючі фото
  • Ракети Нептун проходять випробування на Одещині - вражаючі фото
  • Ракети Нептун проходять випробування на Одещині - вражаючі фото
  • Ракети Нептун проходять випробування на Одещині - вражаючі фото
  • Ракети Нептун проходять випробування на Одещині - вражаючі фото
  • Ракети Нептун проходять випробування на Одещині - вражаючі фото
Ракети Нептун проходять випробування на Одещині – вражаючі фото / 5 фотографий

Пуски здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України Алібей.

Ракетний комплекс Нептун призначений для ураження бойових кораблів противника, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп.

Раніше Факти ICTV публікували характеристики ракетного комплексу Нептун. На озброєнні установки є 24 ракети, які можуть запускатись з одного залпу.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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