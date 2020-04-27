Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.

За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті.

Тому Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

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Слідчі СБУ повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування.

Також усім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті.

У СБУ також нагадали, що у справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову.

Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі. Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

До слова, активістку Катерину Гандзюк облили кислотою вранці 31 липня 2018 року поблизу під’їзду її будинку. Вона отримала опіки понад 40% тіла, перенесла 11 операцій.

Лікарі кілька місяців боролися за життя Гандзюк, але 4 листопада жінка померла.