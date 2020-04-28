Поминальные дни: правила и запреты

Поминальные дни в апреле 2020 года перенесены на 6 июня – Троицкую родительскую поминальную субботу.

Факты ICTV подготовили для вас правила, которые православные украинцы соблюдают во время пасхальных дней.

О том, как нужно себя вести в поминальные дни на кладбищах и как стоит поминать покойных в духе православия, рассказал Епископ Украинской православной церкви Филарет.

Как не стоит вести себя на кладбище

Запрещается распивать алкоголь возле могил близких.

— Это нонсенс, такого быть не должно. Наставление рюмок, выливание водки в могилу, по большому счету, ― явное отвержение Евангельских норм. Нами руководит типичное языческое представление о том, что покойник должен есть и пить… Пьянствуя же, мы свидетельствуем о том, как не любим наших усопших, — сказал Филарет.

Как необходимо поминать по православным традициям

Необходимо помогать нуждающимся.

— Протянуть калеке милостыню, навестить дом сирот с гостинцами, принести пакет с едой одинокой старушке по соседству, которая едва выживает на мизерную пенсию. А сам смысл похода на кладбища ради “поесть и попить” около могил – пустой, — сказал он.

Также он отметил, что важно в этот день придти в церковь на службу и помолиться об усопших.

— Помолиться об упокоении раба Божьего ― вот самое лучшее проведение Радоницы, — сказал священник.

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Поход на кладбище именно в пасхальные дни не имеет смысла. Церковь для всего устанавливает свое время: время поминать усопших, и время радоваться победе над смертью.

Смотрите полный календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.