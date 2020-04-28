Поминальні дні: правила і заборони

Поминальні дні у квітні 2020 року перенесено на 6 червня – Троїцьку батьківську поминальну суботу.
Факти ICTV підготували для вас правила, яких православні українці дотримуються під час пасхальних днів.
Про те, як потрібно себе вести в поминальні дні на кладовищах і як варто поминати покійних в дусі православ’я, розповів Єпископ Української православної церкви Філарет.
Як не варто поводитися на кладовищі
Забороняється розпивати алкоголь біля могил близьких.
– Це нонсенс, такого бути не повинно. Наставляння чарок, виливання горілки в могилу, за великим рахунком, – явне відкидання Євангельських норм. Нами керує типове язичницьке уявлення про те, що небіжчик буде їсти і пити… випиваючи, ми свідчимо про те, як не любимо наших покійних, – сказав Філарет.
Як необхідно поминати за православними традиціями
Необхідно допомагати нужденним.
– Протягнути каліці милостиню, відвідати будинок сиріт з гостинцями, принести пакет з їжею самотній старенькій по сусідству, яка ледь виживає на мізерну пенсію. А сам сенс походу на кладовища заради “поїсти і попити” біля могил – порожній, – сказав він.
Також він зазначив, що важливо в цей день прийти до церкви на службу і помолитися за померлих.
– Помолитися за упокій раба Божого – ось найкраще проведення Радониці, – сказав священик.
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Похід на кладовищі саме у великодні дні не має сенсу. Церква для всього встановлює свій час: час поминати покійних, і час радіти перемозі над смертю.
Дивіться повний календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.