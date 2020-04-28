В МИД Украины объяснили запрет на массовый вывоз заробитчан за границу

Многие страны нуждаются в сезонных рабочих из Украины, но правительство руководствуется соображениями безопасности и здоровья своих граждан, потому что массовый вывоз украинцев за границу в условиях пандемии коронавируса является нелогичным, заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

– В условиях распространения пандемии любое путешествие – это опасность заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом, – отметил дипломат.

Более того, по его словам, сейчас все усилия направлены на возвращение украинцев.

– Поэтому на этом фоне нелогично выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия, – добавил он.

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Кулеба также отметил, что эту позицию готовы пересмотреть в контексте изменения ситуации с коронавирусом.

Ранее стало известно, что Кабмин временно запретил гражданам Украины выезд за границу на сезонные заработки, сохранив возможность покинуть страну через наземные пункты пропуска – но только для посещения родственников.

При этом посол Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что Финляндия хотела ввезти 14 тыс. сезонных работников. Но после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейший вывоз заробитчан чартерными рейсами.