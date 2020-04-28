У МЗС України пояснили заборону на масовий вивіз заробітчан за кордон

Багато країн мають потребу в сезонних робітниках із України, але уряд керується міркуваннями безпеки і здоров’я своїх громадян, тому що масовий вивіз українців за кордон в умовах пандемії коронавірусу є нелогічним, заявив на брифінгу глава МЗС України Дмитро Кулеба.

– В умовах поширення пандемії будь-яка подорож – це небезпека захворювання, особливо коли це подорож здійснюється літаком, – зазначив дипломат.

Більш того, за його словами, зараз всі зусилля спрямовані на повернення українців.

– Тому на цьому тлі нелогічно виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де триває пандемія, – додав він.

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Кулеба також зазначив, що цю позицію готові переглянути в контексті зміни ситуації з коронавірусом.

Раніше стало відомо, що Кабмін тимчасово заборонив громадянам України виїзд за кордон на сезонні заробітки, зберігши можливість покинути країну через наземні пункти пропуску – але тільки для відвідування родичів.

Водночас посол Естонії в Україні Каймо Кууск ERR заявив, що Фінляндія хотіла ввезти 14 тис. сезонних працівників. Але після доставки перших 200 людей у Гельсінкі уряд України призупинив подальше вивезення заробітчан чартерними рейсами.