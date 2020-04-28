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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Грозит от 5 до 8 лет: ГБР передало дело Пашинского в суд

Государственное бюро расследований завершило следствие по делу бывшего депутата Сергея Пашинского, который устроил стрельбу в декабре 2016 года.

По данным следствия, 31 декабря 2016 года во время конфликта с участием Пашинского он выстрелил из пистолета марки Glock 19, в результате чего был ранен мужчина.

Пострадавший получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги. После тяжелых повреждений наступила инвалидность.

— Стороне защиты сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к его материалам. После выполнения требований, предусмотренных статьей 290 УПК Украины, обвинительный акт будет направлено в суд.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, — говорится в сообщении.

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Напомним, 31 декабря 2016 года в результате конфликта Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса последний попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением ноги.

В октябре 2019 года следователи Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в причинении тяжких телесных повреждений.

Источник: ГБР

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