Загрожує від 5 до 8 років: ДБР передало справу Пашинського до суду

Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі колишнього депутата Сергія Пашинського, який влаштував стрілянину у грудні 2016 року.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року під час конфлікту за участі Пашинського він вистрілив з пістолета марки Glock 19, унаслідок чого був поранений чоловік.

Постраждалий дістав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги. Після тяжких пошкоджень настала інвалідність.

– Стороні захисту повідомили про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів. Після виконання вимог, передбачених статтею 290 КПК України, обвинувальний акт буде направлено до суду. У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В’ячеслава Хімікуса останній потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням ноги.

У жовтні 2019 року слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру Пашинському у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.