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Факты / Украина

ВСУ досрочно получили 16 ракет Вильха

В начале апреля Вооруженные силы Украины получили последние 16 ракет Вильха, которые им передало государственное предприятие Луч.

— ГП ГосККБ ЛУЧ, входящее в состав ГК Укроборонпром досрочно отгрузило Вооруженным силам Украины последние 16 единиц изделий Вильха, которые серийно изготавливались на предприятии в соответствии с государственным контрактом, заключенным в рамках государственного оборонного заказа, — говорится в сообщении.

Луч выполнил досрочно государственный контракт, заключенный с Минобороны в 2018 году на поставку  ракет ВСУ.

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В настоящее время продолжаются работы в рамках ранее заключенных контрактов, модернизация ракетной системы Вильха-М и испытания ракетного комплекса Нептун.

Напомним, 19 ноября 2019 года ВСУ получили первые 100 ракет Вильха.

Источник: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром

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