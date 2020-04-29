ЗСУ достроково отримали 16 ракет Вільха

На початку квітня збройні сили України отримали останні 16 ракет, які їм передало державне підприємство Луч.

– ДП ДержККБ ЛУЧ, що входить до складу ДК Укроборонпром достроково відвантажило Збройним силам України останні 16 одиниць виробів Вільха, які серійно виготовлялися на підприємстві відповідно до державного контракту, укладеного в рамках державного оборонного замовлення, – йдеться в повідомленні.

Луч виконав достроково державний контракт, укладений з Міноборони в 2018 році на поставку ракет ЗСУ.

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Нині тривають роботи в умовах раніше укладених контрактів, модернізація ракетної системи Вільха-М і випробування ракетного комплексу Нептун.

Нагадаємо, 19 листопада 2019 року ЗСУ отримали перші 100 ракет.

Джерело: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром