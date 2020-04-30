Музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Как сообщают организаторы, из-за распространения Covid-19 они не могут подвергать опасности посетителей, команды и артистов.

— Это самое трудное решение, которое нам приходилось когда-нибудь принимать. Последний месяц мы не теряли надежду и работали над созданием Atlas Weekend 2020 и рассматривали различные выходы из этой сложной ситуации. Однако, наблюдая за развитием событий в Украине и мире и общаясь с европейскими коллегами, мы пришли к выводу, что перенос — единственное правильное решение, — заявили организаторы фестиваля.

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Новая дата Atlas Weekend — 6-11 июля 2021 года. Билеты, приобретенные на нынешний фестиваль, будут действительны на AW 2021. Также возможно возвращение билетов с возмещением средств в полном объеме.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в США отменили фестиваль Burning Man из-за коронавируса.