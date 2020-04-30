Музичний фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Як повідомляють організатори, через поширення Covid-19 вони не можуть наражати на небезпеку відвідувачів, команди та артистів.

– Це найважче рішення, яке нам доводилось коли-небудь приймати. Останній місяць ми не втрачали надію та працювали над створенням Atlas Weekend 2020 та розглядали різні виходи із цієї складної ситуації. Проте, спостерігаючи за розвитком подій в Україні та світі та спілкуючись з європейськими колегами, ми дійшли висновку, що перенесення – єдине правильне рішення, – заявили організатори фестивалю.

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Нова дата Atlas Weekend – 6-11 липня 2021 року. Квитки, які були придбані на цьогорічний фестиваль, будуть дійсні на AW 2021. Також можливе повернення квитків з відшкодуванням коштів у повному обсязі.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що у США скасували фестиваль Burning Man через коронавірус.