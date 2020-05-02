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Факты / Украина / Политика

Кейт Дейтон будет послом США в Украине — Трамп

Генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон будет чрезвычайным и полномочным послом США в Украине.

Кандидатуру Дейтона внес президент США Дональд Трамп.

— Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине, — сказано в сообщении Белого дома.

В настоящее время Дейтон руководит Центром им. Джорджа Маршалла в Германии.

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Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

До этого Дейтон занимал должность военного атташе в посольстве в России.

Напомним, бывшая посол США в Украине Мари Йованович заключила контракт с издательством на написание мемуаров, в которых расскажет о работе в Украине.

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