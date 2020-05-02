PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Кейт Дейтон буде послом США в Україні – Трамп

Генерал-лейтенант у відставці Кейт Дейтон буде надзвичайним і повноважним послом США в Україні.

Кандидатуру Дейтона вніс президент США Дональд Трамп.

– Кейт Дейтон із Вашингтона буде надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні, – сказано в повідомленні Білого дому.

Нині Дейтон керує Центром ім. Джорджа Маршалла в Німеччині.

Читайте: ЗСУ отримали партію позашляховиків Toyota від США

Він також одночасно є старшим радником з питань оборони США в Україні.

До цього Дейтон займав посаду військового аташе в посольстві у Росії.

Нагадаємо, колишня посол США в Україні Марі Йованович уклала контракт із видавництвом на написання мемуарів, в яких розповість про роботу в Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка