Кейт Дейтон буде послом США в Україні – Трамп

Генерал-лейтенант у відставці Кейт Дейтон буде надзвичайним і повноважним послом США в Україні.

Кандидатуру Дейтона вніс президент США Дональд Трамп.

– Кейт Дейтон із Вашингтона буде надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні, – сказано в повідомленні Білого дому.

Нині Дейтон керує Центром ім. Джорджа Маршалла в Німеччині.

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Він також одночасно є старшим радником з питань оборони США в Україні.

До цього Дейтон займав посаду військового аташе в посольстві у Росії.

Нагадаємо, колишня посол США в Україні Марі Йованович уклала контракт із видавництвом на написання мемуарів, в яких розповість про роботу в Україні.