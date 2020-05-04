На Донбасі окупанти 11 разів обстріляли ЗСУ – багато поранених

За добу 3 травня бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські військові відповіли на усі ворожі обстріли та продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

– Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення та троє – бойові травмування, – йдеться у повідомленні.

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Водночас, за даними розвідки, ЗСУ знищили одного російського окупанта та одного поранили.

Від початку доби 4 травня окупанти обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання Північ.

– По оборонцях Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів. У відповідь підрозділи Об’єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби, – наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо, поблизу Оріхового бойовики обстріляли з мінометів українські позиції. Внаслідок цього бойові травмування отримали троє українських військових.