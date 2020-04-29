Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Новомихайловки — травмирован боец

Российско-оккупационные войска вновь нарушили мирные договоренности.

29 апреля боевики совершили обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Новомихайловка.

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Вследствие враждебного снайперского огня боевое ранение получил украинский военнослужащий.

Его госпитализировали в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь. Сейчас состояние военного удовлетворительное.

В ответ на обстрел украинских позиций, наши защитники открыли прицельный огонь по позициям боевиков, используя штатное вооружение.

Потери противника пока неизвестны.

Ранее Факты ICTV сообщали, что украинская разведка предупреждает об обострении ситуации в районе ООС на период майских праздников.