Учасники ЗНО 2020 зможуть змінити місце складання тестування.

Головною умовою є проживання в іншій області або на відстані понад 150 км від освітнього закладу, де проходитиме складання ЗНО.

Про це 4 травня заявили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

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– З 6 до 18 травня можна буде змінити вказане під час реєстрації для участі в ЗНО місце його складання. Таку можливість надає Міністерство освіти і науки учасникам, місце проживання та заклад освіти яких знаходяться в різних областях, або ж на відстані понад 150 кілометрів одне від одного, – йдеться у повідомленні.

У міністерстві переконані, що такою можливістю скористаються студенти та учні спеціалізованих закладів (зокрема, інтернатів).

– Учні шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які на час карантину поїхали додому в іншу область або на велику відстань від свого закладу освіти, можуть мати незручності з доїздом до населеного пункту, вказаного ними раніше під час реєстрації. Тому ми даємо їм можливість скласти тестування в найближчому до них пункті проведення ЗНО, – підкреслила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Змінити місце складання ЗНО можна разом із керівником свого освітнього закладу, а ті, в свою чергу, мають внести зміни до реєстраційних даних.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували офіційні дати проведення ЗНО 2020.