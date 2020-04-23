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Факты / Украина / Общество

К проведению ВНО-2020 готовят 5 188 центров тестирования — Минобразования

Выпускники школ должны готовиться к внешнему независимому оцениванию несмотря на то, сколько времени продлится карантин.

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий во время проведения онлайн конференции.

Поступление абитуриентов в учреждения высшего образования в 2020 году будет по результатам проведения внешнего независимого оценивания.

Сроки проведения ВНО зависят от карантинных мероприятий в Украине. Для проведения экзаменов готовят 5 188 центров тестирования.

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— Тестовые тетради готовы. Как только мы получим сроки окончания карантина, Украинский центр оценивания качества образования развернет работу региональных центров и всех пунктов тестирования, — сообщила Мандзий.

Она также поблагодарила педагогов, которые участвуют в проведении ВНО на пунктах тестирования.

Напомним, из-за карантина в Украине Минобразования разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании.

Источник: Минобразования

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