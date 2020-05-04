Как будет работать общественный транспорт в Киеве после 11 мая

Общественный транспорт в Киеве продолжит работать в ограниченном режиме после ослабления карантина 11 мая.

Столичные трамваи, троллейбусы и автобусы будут выполнять перевозки только отдельных категорий пассажиров по предъявлению спецпропусков.

— Метро в столице откроется по решению правительства. Работу пригородного транспорта правительство пообещало восстановить в первую очередь, — пояснил мэр Виталий Кличко.

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Напомним, Кабмин продлил карантин до 22 мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В то же время с 11 мая карантинные меры ослабят для многих сфер.

Источник: Виталий Кличко