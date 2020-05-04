С 12 мая Киев начнет план поэтапного выхода из карантина

Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина в столице с учетом эпидситуации.

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркивает, что ради безопасности людей и ради восстановления справедливости должен быть четкий план и равные условия соблюдения и ослабления ограничений.

— И сегодня на заседании правительства я донесу свою позицию, — подчеркнул он.

Мэр отметил, что Киев первый этап такого плана обнародовал. И, исходя из эпидемиологической ситуации, надеется вводить его с 12 мая.

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По словам мэра столицы, власть сегодня должна искать и принимать взвешенные и справедливые решения ради безопасности и жизни людей, ради экономики и развития городов и государства.

— Давайте искать и принимать взвешенные решения и справедливые. Ради безопасности и жизни людей. Ради экономики и развития городов и государства. Не угрожать. Не применять силу или уголовные дела. Не прибегать к популизму. А думать, прежде всего, об ответственности, которую возложили люди на власть, — сказал Кличко.

К слову, ограничительные меры по борьбе с Covid-19 будут действовать в Украине до 11 мая, как и было запланировано ранее, но страна уже готовится к выходу из карантина.