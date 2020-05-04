Як працюватиме громадський транспорт у Києві після 11 травня

Громадський транспорт у Києві продовжить працювати в обмеженому режимі після послаблення карантину 11 травня.
Столичні трамваї, тролейбуси та автобуси виконуватимуть далі перевезення тільки окремих категорій пасажирів по пред’явленню спецперепусток.
– Метро в столиці відкриється за рішенням уряду. Роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу, – пояснив міський голова Віталій Кличко.
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Нагадаємо, Кабмін продовжив карантин до 22 травня. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Водночас з 11 травня карантинні заходи послаблять для багатьох сфер.
Джерело: Віталій Кличко