PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Як працюватиме громадський транспорт у Києві після 11 травня

Громадський транспорт у Києві продовжить працювати в обмеженому режимі після послаблення карантину 11 травня.

Столичні трамваї, тролейбуси та автобуси виконуватимуть далі перевезення тільки окремих категорій пасажирів по пред’явленню спецперепусток.

– Метро в столиці відкриється за рішенням уряду. Роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу, – пояснив міський голова Віталій Кличко.

Читайте: З 12 травня Київ розпочне план поетапного виходу з карантину

Нагадаємо, Кабмін продовжив карантин до 22 травня. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Водночас з 11 травня карантинні заходи послаблять для багатьох сфер.

Джерело: Віталій Кличко

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка