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Факты / Украина / Общество

Массовых мероприятий на 9 мая в Киеве не будет — Кличко

Массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне проводиться не будут в связи с карантинными ограничениями.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— В этом году исполняется 75 лет со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или на кладбища к могилам родных.

Но в этом году формат будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях, — сказал мэр столицы.

Кроме этого, более 78 тыс. ветеранов получат ежегодную материальную помощь по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

— Я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Выплаты уже начались. Их получают более 78 тыс. ветеранов.

Напомним, по состоянию на 12 утра в Киеве подтвердили 1 583 случая коронавируса, из которых 48 — за прошедшие сутки.

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