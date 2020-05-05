По состоянию на 5 мая в Киеве подтвердили еще 48 случаев коронавируса, общее количество выросло до 1 583.

От Covid-19 умерли 28 киевлян, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, среди новых больных — двое медиков, один человек умер.

В то же время выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян, в целом 91 человек.

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По состоянию на 5 мая в Украине уже 12 697 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 366 инфицированных.

316 человек умерли от коронавируса. Также 1 875 человек выздоровели.