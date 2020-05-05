Масових заходів на 9 травня у Києві не буде – Кличко

Масові заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проводитися не будуть у звязку з карантинними обмеженнями.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Цього року виповнюється 75 років із Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Я розумію, що багато людей цього дня вітали ветеранів, несли квіти до пам’ятників чи на кладовища до могил рідних. Але цього року формат буде іншим. Тож можна привітати ветеранів, зателефонувавши їм. Згадати своїх близьких і поділитися їхніми історіями в соціальних мережах, – сказав мер столиці.

Окрім цього, понад 78 тис. ветеранів отримають щорічну матеріальну допомогу з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

– Я підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Виплати вже розпочалися. Їх отримують понад 78 тис. ветеранів.

Нагадаємо, станом на 12 ранку у Києві підтвердили 1 583 випадки коронавірусу, з яких 48 – за минулу добу.