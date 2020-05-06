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Факты / Украина / Общество

Транспорт в Киеве не будет полноценно работать до 22 мая — Кличко

В рамках ослабление карантина наземный общественный транспорт Киева будет работать в ограниченном режиме до 22 мая.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе брифинга.

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— До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Бизнес, который начинает работу, также должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы, — отметил Кличко.

Как писали Факты ICTV, в Киево-Печерской Лавре подтвердили еще 17 случаев коронавируса.

Раньше было известно о 68 больных монахах и священниках лавры.

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