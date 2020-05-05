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Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 5 мая на коронавирус заболели еще 48 человек.

Всего в столице 1 583 подтвержденных случаев Covid-19.

Выздоровели 91 и умерли 28 больных.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский +3
  • Шевченковский +5
  • Соломенский +5
  • Днепровский +9
  • Святошинский +8
  • Деснянский +2
  • Подольский +3
  • Голосеевский +1
  • Оболонский +7
  • Дарницкий +5.

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Коронавірус у Києві

По состоянию на 5 мая в Украине уже 12 697 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 366 инфицированных.

316 человек умерли от коронавируса. Также 1 875 человек выздоровели.

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