В Киеве по состоянию на 5 мая на коронавирус заболели еще 48 человек.
Всего в столице 1 583 подтвержденных случаев Covid-19.
Выздоровели 91 и умерли 28 больных.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +3
- Шевченковский +5
- Соломенский +5
- Днепровский +9
- Святошинский +8
- Деснянский +2
- Подольский +3
- Голосеевский +1
- Оболонский +7
- Дарницкий +5.
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По состоянию на 5 мая в Украине уже 12 697 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 366 инфицированных.
316 человек умерли от коронавируса. Также 1 875 человек выздоровели.