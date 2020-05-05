В Киеве по состоянию на 5 мая на коронавирус заболели еще 48 человек.

Всего в столице 1 583 подтвержденных случаев Covid-19.

Выздоровели 91 и умерли 28 больных.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +3

Шевченковский +5

Соломенский +5

Днепровский +9

Святошинский +8

Деснянский +2

Подольский +3

Голосеевский +1

Оболонский +7

Дарницкий +5.

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По состоянию на 5 мая в Украине уже 12 697 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 366 инфицированных.

316 человек умерли от коронавируса. Также 1 875 человек выздоровели.