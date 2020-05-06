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Факти / Україна / Суспільство

Транспорт у Києві не працюватиме повноцінно до 22 травня – Кличко

В рамках послаблення карантину наземний громадський транспорт Києва працюватиме в обмеженому режимі до 22 травня.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив у ході брифінгу.

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– До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів в ті райони, які сьогодні мало охоплені. Бізнес, який починає роботу, також повинен вирішити питання з підвозом своїх співробітників до місця роботи, – зазначив Кличко.

Як писали Факти ICTV, у Києво-Печерській Лаврі підтвердили ще 17 випадків коронавірусу.

Раніше було відомо про 68 хворих ченців і священиків лаври.

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